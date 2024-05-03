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Новости

03 мая, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства 3,5 тыс улиц Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства 3,5 тыс улиц Москвы

Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Новости часа: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: в этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы благоустроят 3,5 тысячи улиц Москвы.

78 столичных домов получили новые управляющие компании, они приступили к работе, сообщает Мосжилинспекция

Расписание поездов на МЦД-2 изменится 4–6 и 11–13 мая из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в Дептрансе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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