03 мая, 20:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства 3,5 тыс улиц Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы благоустроят 3,5 тысячи улиц Москвы.
78 столичных домов получили новые управляющие компании, они приступили к работе, сообщает Мосжилинспекция
Расписание поездов на МЦД-2 изменится 4–6 и 11–13 мая из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в Дептрансе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.