Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Более 2,5 тысячи общественных пространств благоустроят в столице в 2024 году. Там отремонтируют дороги и тротуары, создадут удобные подходы и подъезды к домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха и многое другое.

Так, в районах Орехово-Борисово Северном и Южном, где проживают около 275 тысяч человек, приведут в порядок Шипиловский, Борисовский и Гурьевский проезды, а также Тамбовскую и Елецкую улицы. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Кроме того, планируется обновить 28 дворов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.