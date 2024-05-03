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03 мая, 14:15

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Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

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Более 2,5 тысячи общественных пространств благоустроят в столице в 2024 году. Там отремонтируют дороги и тротуары, создадут удобные подходы и подъезды к домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха и многое другое.

Так, в районах Орехово-Борисово Северном и Южном, где проживают около 275 тысяч человек, приведут в порядок Шипиловский, Борисовский и Гурьевский проезды, а также Тамбовскую и Елецкую улицы. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Кроме того, планируется обновить 28 дворов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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