03 мая, 12:00Новости
Новости часа: Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 700 праздничных конструкций установили в Москве к Пасхе, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Москвичи все чаще используют регулярный речной транспорт для ежедневных поездок. Об этом заявили в столичном Дептрансе.