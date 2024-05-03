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Новости

03 мая, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Новости часа: Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Собянин: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Собянин рассказал о создании транспортного каркаса ТиНАО

Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: на линии МЦД вышел поезд нового поколения "Иволга 4.0"

Новости часа: событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 млн гостей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 700 праздничных конструкций установили в Москве к Пасхе, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи все чаще используют регулярный речной транспорт для ежедневных поездок. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

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