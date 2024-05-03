Новости часа: Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 700 праздничных конструкций установили в Москве к Пасхе, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи все чаще используют регулярный речной транспорт для ежедневных поездок. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

