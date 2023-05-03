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Безопасность

Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

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В Москве приняли решение о запрете на запуск беспилотников с 3 мая, за исключением дронов, которые используют государственные власти. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что решение направлено на то, чтобы предотвратить несанкционированное использование БПЛА, которые могут создать трудности для работы правоохранителей. Также мэр напомнил, что нарушение запрета влечет административную и уголовную ответственность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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