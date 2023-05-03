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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Собянин ввел ограничения на запуск в Москве беспилотных летательных аппаратов

Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Собянин принял решение провести капремонт ледового дворца "Крылатское"

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал о строительстве еще 30 станций метро в столице

Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 3 мая вводят запрет на использование беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится на майских выходных. Это данные Дептранса.

В Госдуму внесли проект о первоочередном зачислении детей всех бойцов СВО в школы и детсады.

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