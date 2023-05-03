15:00Общество
Новости часа: Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 3 мая вводят запрет на использование беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится на майских выходных. Это данные Дептранса.
В Госдуму внесли проект о первоочередном зачислении детей всех бойцов СВО в школы и детсады.