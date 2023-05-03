Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году

Флагманский центр Боткинской больницы достроят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В новом семиэтажном здании общей площадью почти 16,5 тысячи квадратных метров разместят девять разнопрофильных операционных. В сутки там смогут принимать до 200 экстренных пациентов.

Флагманский центр оснастят современным медоборудованием экспертного класса: аппаратами МРТ, КТ, ангиографами, рентген-комплексами и другими. Центр будет подключен к единому цифровому контуру московского здравоохранения, поэтому всю информацию о поступлении, лечении и выписке пациентов будут обрабатывать в электронном виде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.