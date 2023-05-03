Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Город

Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году

Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Собянин принял решение провести капремонт ледового дворца "Крылатское"

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал о строительстве еще 30 станций метро в столице

Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

Новости часа: в Брянской области произошел сход 20 грузовых вагонов

Флагманский центр Боткинской больницы достроят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В новом семиэтажном здании общей площадью почти 16,5 тысячи квадратных метров разместят девять разнопрофильных операционных. В сутки там смогут принимать до 200 экстренных пациентов.

Флагманский центр оснастят современным медоборудованием экспертного класса: аппаратами МРТ, КТ, ангиографами, рентген-комплексами и другими. Центр будет подключен к единому цифровому контуру московского здравоохранения, поэтому всю информацию о поступлении, лечении и выписке пациентов будут обрабатывать в электронном виде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика