14:15Город
Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году
Флагманский центр Боткинской больницы достроят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В новом семиэтажном здании общей площадью почти 16,5 тысячи квадратных метров разместят девять разнопрофильных операционных. В сутки там смогут принимать до 200 экстренных пациентов.
Флагманский центр оснастят современным медоборудованием экспертного класса: аппаратами МРТ, КТ, ангиографами, рентген-комплексами и другими. Центр будет подключен к единому цифровому контуру московского здравоохранения, поэтому всю информацию о поступлении, лечении и выписке пациентов будут обрабатывать в электронном виде.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.