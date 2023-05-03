Собянин принял решение провести капремонт ледового дворца "Крылатское"

Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют. Работы должны закончить до 1 сентября 2023 года. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"Крылатское" – первый в России и единственный в Москве каток с искусственной конькобежной дорожкой на 400 метров. На площадке проходили международные, всероссийские и городские соревнования, а также массовые мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.