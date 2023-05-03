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Спорт

Собянин принял решение провести капремонт ледового дворца "Крылатское"

Собянин принял решение провести капремонт ледового дворца "Крылатское"

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал о строительстве еще 30 станций метро в столице

Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

Новости часа: в Брянской области произошел сход 20 грузовых вагонов

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют. Работы должны закончить до 1 сентября 2023 года. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"Крылатское" – первый в России и единственный в Москве каток с искусственной конькобежной дорожкой на 400 метров. На площадке проходили международные, всероссийские и городские соревнования, а также массовые мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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