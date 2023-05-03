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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал о строительстве еще 30 станций метро в столице

Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

Новости часа: в Брянской области произошел сход 20 грузовых вагонов

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проведут капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом заявили в МВД.

Желтый уровень опасности из-за ветра действует в Москве до 21:00. Это данные Гидрометцентра.

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