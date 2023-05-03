Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проведут капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом заявили в МВД.

Желтый уровень опасности из-за ветра действует в Москве до 21:00. Это данные Гидрометцентра.