Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 сервисов искусственного интеллекта помогают рентгенологам читать результаты исследований. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая. Об этом сообщил Московский дом моды кутюрье.

Кабмин упрощает получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Это следует из опубликованного документа.