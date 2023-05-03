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Спорт

Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Новости часа: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов ИИ

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

Новости часа: в Брянской области произошел сход 20 грузовых вагонов

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Первый в России робот-уборщик появится в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 сервисов искусственного интеллекта помогают рентгенологам читать результаты исследований. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая. Об этом сообщил Московский дом моды кутюрье.

Кабмин упрощает получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Это следует из опубликованного документа.

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