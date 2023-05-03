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Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

Новости часа: в Брянской области произошел сход 20 грузовых вагонов

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Первый в России робот-уборщик появится в столице

Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

Искусственный интеллект позволил столичным медикам намного быстрее читать результаты маммографии. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Исследования показали, что диагностирует нейросеть не хуже специалистов. При этом, как отмечает мэр, время анализа сокращается в восемь раз. В итоге нагрузка на врачей меньше, а заключение на руки пациент получает быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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