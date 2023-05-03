Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта

Искусственный интеллект позволил столичным медикам намного быстрее читать результаты маммографии. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Исследования показали, что диагностирует нейросеть не хуже специалистов. При этом, как отмечает мэр, время анализа сокращается в восемь раз. В итоге нагрузка на врачей меньше, а заключение на руки пациент получает быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.