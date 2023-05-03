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Технологии

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

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Больше половины победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации – 2022" запустили свои стартапы. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, эти разработки решают реальные городские или коммерческие задачи. Так, создали веб-платформу по автоматической обработке снимков компьютерной томографии и МРТ, выпустили программу, где рыночную стоимость недвижимости рассчитывает искусственный интеллект. Кроме того, был придуман сервис для оценки качества работ по городскому благоустройству.

В этом году для участия в конкурсе зарегистрировались уже больше четырех тысяч специалистов. Подать заявку можно до 21 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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