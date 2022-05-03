Большую кольцевую линию столичного метро планируют достроить в 2022 году. На следующий год намечены пусконаладочные работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, это будет финал самой большой стройки за всю историю метро в мире. Каждый день еще не замкнутым кольцом пользуются больше полумиллиона человек. Практически столько же, сколько МЦК.

Десятки тысяч людей пересели с личного транспорта на метро: так они быстрее добираются на работу. А в перспективе поток пассажиров БКЛ вырастет в два раза, отметил мэр.

Тысячи москвичей также пользуются и МЦД. Диаметры действительно стали наземным метро, которое интегрировано с подземкой и другим транспортом. По словам Собянина, третий и четвертый диаметры должны запустить в следующем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.