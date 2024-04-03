03 апреля, 23:15Происшествия
Два человека погибли и 15 пострадали из-за непогоды в Москве – Собянин
В Москве из-за штормового ветра, который валил деревья, два человека погибли и 15 пострадали. Соболезнования родственникам погибших выразил Сергей Собянин.
Мэр в своем телеграм-канале отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент городские службы в оперативном режиме принимают все меры по ликвидации последствий стихии.
Также мэр рассказал, что оперативно были закрыты крупные парки и другие уличные общественные пространства. Сообщения об угрозе были на экранах города и табло оповещений ЦОДД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.