Новости часа: призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" составил 50 млн руб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" для IT-специалистов составляет 50 млн рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставка "Мотовесна", где представят стенд московского транспорта, пройдет в "Экспоцентре" с 5 по 7 апреля. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столице в ночь на 5 апреля. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.