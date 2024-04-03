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Новости

03 апреля, 22:30

Общество

Новости часа: призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" составил 50 млн руб

Новости часа: призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" составил 50 млн руб

Собянин сообщил, что из-за непогоды в Москве пострадали 17 человек

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства территории Боткинской больницы

Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят – мэр Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" для IT-специалистов составляет 50 млн рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставка "Мотовесна", где представят стенд московского транспорта, пройдет в "Экспоцентре" с 5 по 7 апреля. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столице в ночь на 5 апреля. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

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