03 апреля, 15:00Новости
Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Москвичи могут бесплатно взять напрокат электровелосипеды. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.