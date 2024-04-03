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Новости

Новости

03 апреля, 15:00

Новости

Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства территории Боткинской больницы

Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят – мэр Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Собянин объявил о приеме заявок на ИТ-конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Москвичи могут бесплатно взять напрокат электровелосипеды. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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