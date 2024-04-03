Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Москвичи могут бесплатно взять напрокат электровелосипеды. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.