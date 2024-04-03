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03 апреля, 12:45

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Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят – мэр Москвы

Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят – мэр Москвы

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В столице стартовал этап благоустройства Боткинской больницы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории медучреждения уложат новые тротуары и проезды, установят удобные лавочки и современные фонари, сделают понятную навигацию, высадят больше деревьев и кустарников, а также разобьют газоны. Кроме того, строители преобразят центральный парк и восстановят фонтан, который не работал уже несколько лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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