Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

В ближайшие пять лет в Москве планируют построить более 460 новых зданий школ и детских садов. Еще порядка 100 школ будут кардинально обновлять ежегодно. О главных направлениях стратегии развития столичного образования до 2030 года рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Число учащихся в Москве возросло за последнее десятилетие до 1,5 миллиона человек. При этом существенно улучшились результаты обучения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.