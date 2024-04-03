Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 07:45

Новости

Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

В ближайшие пять лет в Москве планируют построить более 460 новых зданий школ и детских садов. Еще порядка 100 школ будут кардинально обновлять ежегодно. О главных направлениях стратегии развития столичного образования до 2030 года рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Число учащихся в Москве возросло за последнее десятилетие до 1,5 миллиона человек. При этом существенно улучшились результаты обучения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиестроительствогородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика