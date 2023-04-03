Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 19:00

Город

Собянин: московский участок ЦКАД стал еще одной точкой роста ТиНАО

Собянин: московский участок ЦКАД стал еще одной точкой роста ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Число пересадочных станций с МЦД на МЦК в 2023 году увеличится до 9 – Собянин

Собянин принял участие в совещании перед заседанием президиума Госсовета РФ

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

В Москве патронажные медсестры начали оформлять протоколы в электронном виде – Собянин

Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

Новости часа: в Москве благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта и прилегающих улиц

Столичный участок ЦКАД стал новой точкой роста ТиНАО. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях. Мэр подчеркнул, что протяженность этого участка пока что составляет чуть более 20 километров, однако уже имеются масштабные планы по развитию его прилегающей территории.

Например, там может быть построено около 5 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем 80% могут отдать под нежилые помещения, например, офисы, технопарки и различные бизнес-площадки. В частности, в ТиНАО планируют построить логистический центр электронной коммерции, а также завод по производству окон из алюминия и ПВХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика