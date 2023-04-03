Собянин: московский участок ЦКАД стал еще одной точкой роста ТиНАО

Столичный участок ЦКАД стал новой точкой роста ТиНАО. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях. Мэр подчеркнул, что протяженность этого участка пока что составляет чуть более 20 километров, однако уже имеются масштабные планы по развитию его прилегающей территории.

Например, там может быть построено около 5 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем 80% могут отдать под нежилые помещения, например, офисы, технопарки и различные бизнес-площадки. В частности, в ТиНАО планируют построить логистический центр электронной коммерции, а также завод по производству окон из алюминия и ПВХ.

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