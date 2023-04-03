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Новости

03 апреля, 17:30

Политика

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Число пересадочных станций с МЦД на МЦК в 2023 году увеличится до 9 – Собянин

Собянин принял участие в совещании перед заседанием президиума Госсовета РФ

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

В Москве патронажные медсестры начали оформлять протоколы в электронном виде – Собянин

Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

Новости часа: в Москве благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта и прилегающих улиц

Собянин рассказал об акселерационных программах для столичных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С открытием новых диаметров пассажиры смогут экономить на проезде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме готовят поправки о запрете деятельности Международного уголовного суда и других международных органов, направленной против России.Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

РФ в ответ на вступление Финляндии в НАТО укрепит военный потенциал на северо-западном направлении. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.

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