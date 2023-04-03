Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С открытием новых диаметров пассажиры смогут экономить на проезде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме готовят поправки о запрете деятельности Международного уголовного суда и других международных органов, направленной против России.Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

РФ в ответ на вступление Финляндии в НАТО укрепит военный потенциал на северо-западном направлении. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.