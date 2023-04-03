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Новости

03 апреля, 16:30

Происшествия

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Число пересадочных станций с МЦД на МЦК в 2023 году увеличится до 9 – Собянин

Собянин принял участие в совещании перед заседанием президиума Госсовета РФ

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

В Москве патронажные медсестры начали оформлять протоколы в электронном виде – Собянин

Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

Новости часа: в Москве благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта и прилегающих улиц

Собянин рассказал об акселерационных программах для столичных компаний

Москва вошла в топ-10 привлекательных мегаполисов мира для развития инноваций – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пересадочных станций с МЦД на Московское центральное кольцо в этом году станет девять. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пострадавшие при взрыве в кафе Санкт-Петербурга получат от 250 до 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

На Краснопресненской набережной начали укладывать гранитную облицовку. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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