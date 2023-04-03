Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пересадочных станций с МЦД на Московское центральное кольцо в этом году станет девять. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пострадавшие при взрыве в кафе Санкт-Петербурга получат от 250 до 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

На Краснопресненской набережной начали укладывать гранитную облицовку. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.