Число пересадочных станций с МЦД на МЦК в 2023 году увеличится до 9 – Собянин

Число пересадочных станций с МЦД на МЦК в этом году увеличится до девяти. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

На данный момент таких станций четыре – Окружная и Тестовская на линии D1, а также Стрешнево и Новохохловская на D2. В ближайшее время к ним еще добавятся Андроновка и Лихоборы на D3, а еще Кутузовская, Тестовская и Нижегородская на D4. Это еще две линии наземного метро, которые тоже откроют в этом году.

По словам мэра, с запуском новых диаметров у пассажиров появятся не только удобные маршруты и варианты пересадок, но и возможность сэкономить. Так, между МЦД и МЦК при оплате картой "Тройка" по тарифу "Кошелек" или банковской картой действует бесплатная пересадка в течение 90 минут.

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