Собянин принял участие в совещании перед заседанием президиума Госсовета РФ

В Москве прошло совещание перед заседанием президиума Госсовета Российской Федерации. В нем принял участие Сергей Собянин. На встрече обсуждали развитие промышленности страны в условиях санкционного давления.

Москва активно поддерживает промышленность. Только с начала года город выделил столичным производителям свыше 107 миллионов рублей на лизинг. Субсидии дали предприятиям, которые занимаются мясной и хлебобулочной продукцией, агрегатами авиационных топливных и электрических систем, а также электронными решениями для автотранспорта.

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