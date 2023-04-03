В Москве патронажные медсестры начали оформлять протоколы в электронном виде – Собянин

У патронажных медсестер в столице стало меньше бумажной работы. Все протоколы они теперь оформляют в электронном виде, рассказал Сергей Собянин. Такое нововведение позволяет уделять больше времени осмотру младенцев и консультированию родителей.

С февраля 2022 года столичных медсестер, которые посещают детей на дому в течение первого месяца жизни, обеспечили специальными планшетами. Каждое устройство подключено к системе ЕМИАС. Благодаря этому все данные о новорожденных вносятся туда, затем они становятся доступны врачу-педиатру. С помощью планшетов в цифровом формате уже заполнено почти 350 тысяч протоколов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.