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03 апреля, 13:30

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Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

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Новый учебный комплекс появится в Головинском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы сообщил, что в этом году в Северном округе столицы построят ряд социальных объектов. Так, в Молжаниновском районе возводится школа на 1 100 мест со спортивным комплексом и бассейном. А на Синявской улице построят современную поликлинику.

Всего в САО столицы появятся шесть новых детских садов и четыре учебных комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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