03 апреля, 13:30Город
Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе
Новый учебный комплекс появится в Головинском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр столицы сообщил, что в этом году в Северном округе столицы построят ряд социальных объектов. Так, в Молжаниновском районе возводится школа на 1 100 мест со спортивным комплексом и бассейном. А на Синявской улице построят современную поликлинику.
Всего в САО столицы появятся шесть новых детских садов и четыре учебных комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.