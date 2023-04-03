Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

Новый учебный комплекс появится в Головинском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы сообщил, что в этом году в Северном округе столицы построят ряд социальных объектов. Так, в Молжаниновском районе возводится школа на 1 100 мест со спортивным комплексом и бассейном. А на Синявской улице построят современную поликлинику.

Всего в САО столицы появятся шесть новых детских садов и четыре учебных комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.