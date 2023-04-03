Собянин рассказал об акселерационных программах для столичных компаний

Для столичных компаний в Москве проходят акселерационные программы, которые помогают бизнесу выходить на новые рынки. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Известно, что 90% столичных компаний заключили контракты после прохождения данных программ, которые проводит с партнерами Московский экспортный центр. Мэр столицы отметил, что участникам рассказывают, как презентовать свои продукты за рубежом, составлять план выхода на иностранном рынке.

После обучения предприниматели заключили контракты на общую сумму больше двух миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.