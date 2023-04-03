Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Экономика

Собянин рассказал об акселерационных программах для столичных компаний

Собянин рассказал об акселерационных программах для столичных компаний

Москва вошла в топ-10 привлекательных мегаполисов мира для развития инноваций – Собянин

Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля – Собянин

Собянин: более 300 км теплосетей построят и реконструируют в Москве в 2023 году

Собянин: "Тройка" за 10 лет стала незаменимой для жителей Москвы и четверти регионов

Собянин: в 2020 и 2021 годах билетная система "Трока" признавалась самой "умной" в мире

Свыше 16 тыс женщин открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость в Москве – Собянин

Собянин назвал победителей чемпионата профессионального мастерства школьников "Мастерята"

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

Для столичных компаний в Москве проходят акселерационные программы, которые помогают бизнесу выходить на новые рынки. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Известно, что 90% столичных компаний заключили контракты после прохождения данных программ, которые проводит с партнерами Московский экспортный центр. Мэр столицы отметил, что участникам рассказывают, как презентовать свои продукты за рубежом, составлять план выхода на иностранном рынке.

После обучения предприниматели заключили контракты на общую сумму больше двух миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика