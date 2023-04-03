Москва вошла в топ-10 привлекательных мегаполисов мира для развития инноваций – Собянин

Москва вошла в десятку самых привлекательных мегаполисов мира для развития инноваций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ участвовали 200 городов, среди них – Гонконг, Берлин и Вашингтон. В зачет пошли показатели технологического развития, состояния креативных индустрий и городской среды.

Как рассказал Сергей Собянин, российская столица вышла в лидеры по значению индекса "Инфраструктура инноваций". Мэр города напомнил, что в столице функционируют свыше 100 коворкингов и 3 инновационных кластера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.