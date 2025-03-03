Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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03 марта, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о туристическом рекорде в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о туристическом рекорде в Москве

Новости часа: городской вокзал Беговая будут использовать около 90 тыс человек в сутки

Новости часа: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин: московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

Собянин: современный городской вокзал Беговая объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4

Собянин: 225 млрд рублей дополнительно поступят в бюджет Москвы от туротрасли

Новости часа: Собянин назвал срок завершения работ на вокзале Беговая

Собянин: Московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новости часа: рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москву в 2024 году посетили 26 миллионов туристов, что на 3% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Запланированный ремонт подъездов жилых домов начался в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве ожидается до плюс 14 градусов в ближайшие выходные, проинформировали специалисты центра погоды "Фобос".

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