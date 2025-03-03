03 марта, 23:55Новости
Новости часа: Собянин сообщил о туристическом рекорде в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москву в 2024 году посетили 26 миллионов туристов, что на 3% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Запланированный ремонт подъездов жилых домов начался в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В Москве ожидается до плюс 14 градусов в ближайшие выходные, проинформировали специалисты центра погоды "Фобос".