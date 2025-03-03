Новости часа: городской вокзал Беговая будут использовать около 90 тыс человек в сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городским вокзалом Беговая к 2030 году будут пользоваться около 90 тысяч человек в сутки, сообщил Сергей Собянин.

Около 7 тысяч жителей Северного Измайлова получили квартиры по программе реновации с 2018 года, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Поезд "Таврия" запустят между Москвой и Феодосией с 22 мая, заявили в "Гранд Сервис Экспресс".

