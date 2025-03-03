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Новости

03 марта, 22:30

Новости

Новости часа: городской вокзал Беговая будут использовать около 90 тыс человек в сутки

Новости часа: городской вокзал Беговая будут использовать около 90 тыс человек в сутки

Новости часа: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин: московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

Собянин: современный городской вокзал Беговая объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4

Собянин: 225 млрд рублей дополнительно поступят в бюджет Москвы от туротрасли

Новости часа: Собянин назвал срок завершения работ на вокзале Беговая

Собянин: Московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новости часа: рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил, что "Московское долголетие" объединило 620 тыс горожан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городским вокзалом Беговая к 2030 году будут пользоваться около 90 тысяч человек в сутки, сообщил Сергей Собянин.

Около 7 тысяч жителей Северного Измайлова получили квартиры по программе реновации с 2018 года, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Поезд "Таврия" запустят между Москвой и Феодосией с 22 мая, заявили в "Гранд Сервис Экспресс".

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