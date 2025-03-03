Собянин: 225 млрд рублей дополнительно поступят в бюджет Москвы от туротрасли

Москва установила новый туристический рекорд. В 2024 году столицу посетили 26 миллионов человек, что стало историческим достижением. Примечательно, что такой показатель был достигнут благодаря различным фестивалям, паркам и историческому центру города, что привлекает все больше туристов.

Сергей Собянин сообщил, что за прошлый год городская индустрия гостеприимства принесла рекордные 225 миллиардов рублей в бюджет. Подобные показатели зафиксированы и в допандемийный 2019 год, когда Москву посетило чуть больше 25 миллионов человек.

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