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03 марта, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин назвал срок завершения работ на вокзале Беговая

Новости часа: Собянин назвал срок завершения работ на вокзале Беговая

Собянин: Московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новости часа: рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил, что "Московское долголетие" объединило 620 тыс горожан

Сергей Собянин: рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании за архитектурную концепцию нового цирка

Собянин пригласил горожан проголосовать за концепцию нового московского цирка

Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс москвичей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершить работы на московском городском вокзале Беговая планируют в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.

Около семи тысяч москвичей получили ключи от квартир в Северном Измайлове, отметил заместитель мэра города по вопросам строительства Владимир Ефимов.

Новый пункт МАДИ открылся в поселении Сосенское, рассказали в департаменте транспорта Москвы.

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