03 марта, 14:45Новости
Новости часа: Собянин назвал срок завершения работ на вокзале Беговая
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершить работы на московском городском вокзале Беговая планируют в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.
Около семи тысяч москвичей получили ключи от квартир в Северном Измайлове, отметил заместитель мэра города по вопросам строительства Владимир Ефимов.
Новый пункт МАДИ открылся в поселении Сосенское, рассказали в департаменте транспорта Москвы.