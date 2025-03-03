03 марта, 12:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил, что "Московское долголетие" объединило 620 тыс горожан
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа "Московское долголетие" объединила 620 тысяч горожан старшего поколения. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Пять школ будущего построят в центре Москвы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Новая конечная станция наземного транспорта начала работу в Печатниках, объявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.