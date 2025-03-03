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Новости

03 марта, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, что "Московское долголетие" объединило 620 тыс горожан

Новости часа: Собянин сообщил, что "Московское долголетие" объединило 620 тыс горожан

Сергей Собянин: рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании за архитектурную концепцию нового цирка

Собянин пригласил горожан проголосовать за концепцию нового московского цирка

Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс москвичей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Собянин поздравил МГПУ с 30-летием

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа "Московское долголетие" объединила 620 тысяч горожан старшего поколения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пять школ будущего построят в центре Москвы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая конечная станция наземного транспорта начала работу в Печатниках, объявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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