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03 марта, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании за архитектурную концепцию нового цирка

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании за архитектурную концепцию нового цирка

Собянин пригласил горожан проголосовать за концепцию нового московского цирка

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Собянин: более 1 тыс домов на востоке столицы включили в программу реновации

Собянин подвел итоги работы БКЛ за 2 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи могут проголосовать за архитектурную концепцию нового цирка, сообщил Сергей Собянин.

Инвестор построит детский сад на 225 мест в районе Перово, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До плюс четырнадцати градусов ожидается в Москве к концу недели, проинформировали синоптики.

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