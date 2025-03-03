Новости часа: Собянин рассказал о голосовании за архитектурную концепцию нового цирка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи могут проголосовать за архитектурную концепцию нового цирка, сообщил Сергей Собянин.

Инвестор построит детский сад на 225 мест в районе Перово, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До плюс четырнадцати градусов ожидается в Москве к концу недели, проинформировали синоптики.