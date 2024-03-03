Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 13:15

Новости

Обрабатывающие компании Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Обрабатывающие компании Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Москвичи назвали любимые места для зимнего отдыха в столице

Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках"

Собянин: в этом году достроим и завершим реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений

Сергей Собянин открыл крупнейший в России всесезонный дворец тенниса

Сергей Собянин открыл всесезонный теннисный центр в Лужниках

Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала "Зарядье"

Новости часа: более 180 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2023 году

Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Две уникальные машины для обслуживания вертолетов появились в парке Мосавиацентре

Более 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Под руководством экспертов компании выравнивают занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий и многое другое. В среднем участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%, сократить время рабочих процессов на 36%, снизить неиспользуемые запасы на 37%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика