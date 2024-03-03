Обрабатывающие компании Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Более 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Под руководством экспертов компании выравнивают занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий и многое другое. В среднем участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%, сократить время рабочих процессов на 36%, снизить неиспользуемые запасы на 37%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.