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03 марта, 10:45

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Москвичи назвали любимые места для зимнего отдыха в столице

Москвичи назвали любимые места для зимнего отдыха в столице

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Москвичи назвали любимые места для зимнего отдыха в столице. Голосование проходило на портале "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, традиционно рейтинг возглавили Парк Горького и "Сокольники". С 30-х годов прошлого века их аллеи на время зимы становились гигантскими катками. В этом году впервые за последние десятилетия можно было покататься и по Пушкинской набережной Парка Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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