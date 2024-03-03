Москвичи назвали любимые места для зимнего отдыха в столице. Голосование проходило на портале "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, традиционно рейтинг возглавили Парк Горького и "Сокольники". С 30-х годов прошлого века их аллеи на время зимы становились гигантскими катками. В этом году впервые за последние десятилетия можно было покататься и по Пушкинской набережной Парка Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.