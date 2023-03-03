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03 марта, 17:45

Общество

Новости часа: Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

Новости часа: Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

Собянин: спорткомплекс "Спутник Арена" планируется открыть в апреле

Собянин: реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Собянин: время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Собянин рассказал, как изменились за 12 лет Отрадное, Южное и Северное Медведково

"Мой район. Навигатор": проекту "Московское долголетие" исполнилось 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде. Строительство спорткомплекса началось в январе 2020 года и завершилось в декабре 2022 года.

СК завел уголовное дело о нападении на брянские села по трем статьям. В результате атаки украинской диверсионного-разведывательной группы в Брянской области погибли два человека.

Умеренно-теплая погода до 3 градусов мороза будет в столичном регионе в выходные, 4 и 5 марта. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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