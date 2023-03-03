Новости часа: Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде. Строительство спорткомплекса началось в январе 2020 года и завершилось в декабре 2022 года.

СК завел уголовное дело о нападении на брянские села по трем статьям. В результате атаки украинской диверсионного-разведывательной группы в Брянской области погибли два человека.

Умеренно-теплая погода до 3 градусов мороза будет в столичном регионе в выходные, 4 и 5 марта. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.