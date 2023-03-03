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03 марта, 17:30

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Собянин: спорткомплекс "Спутник Арена" планируется открыть в апреле

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Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса "Спутник Арена" в 9-м микрорайоне Зеленограда. Об этом мэр Москвы заявил в ходе осмотра объекта.

В новом здании есть бассейн, тренажерный зал с кардиозоной, там будут тренироваться воспитанники спортивных школ. В свободное от секций время этот спортивный центр смогут посещать все желающие.

Кроме того, в комплексе создали универсальный спортзал с трибунами на 249 зрителей и тренажерный зал, который вмещает более 30 человек. Также в здании оборудовали медицинский блок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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