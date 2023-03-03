Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 17:15

Транспорт

Собянин: реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

Собянин: реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Собянин: время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Собянин рассказал, как изменились за 12 лет Отрадное, Южное и Северное Медведково

"Мой район. Навигатор": проекту "Московское долголетие" исполнилось 5 лет

Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Собянин: открытие пригородного вокзала Марьина Роща улучшит обслуживание 130 тыс москвичей

Реконструкция платформы Крюково в Зеленограде близится к завершению – на данный момент объект готов на 60%. Это будет современный трехуровневый транспортный узел, который откроется для пассажиров в августе 2023 года. Сергей Собянин посетил строящийся объект вместе с заместителем гендиректора РЖД Олегом Тони.

По словам мэра Москвы, объект введут в эксплуатацию к моменту запуска МЦД-3. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоРоман КарловАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика