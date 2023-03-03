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Собянин рассказал, как изменились за 12 лет Отрадное, Южное и Северное Медведково

Собянин рассказал, как изменились за 12 лет Отрадное, Южное и Северное Медведково

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Столичные районы Отрадное, Северное и Южное Медведково в будущем станут еще более привлекательными для москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин, рассказывая о развитии трех районов за последние 12 лет.

Для решения транспортной ситуации в районах было запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) со станциями "Владыкино" и "Окружная". Последняя, по словам мэра, стала крупным ТПУ с двумя пересадками – на Люблинско-Дмитровскую линию метро и первый Московский центральный диаметр (МЦД-1).

Собянин отметил, что в указанной части столицы располагаются несколько природных зон для прогулок и отдыха. На основе крупных природных зон будет сформирован 20-километровый парк "Яуза". На сегодняшний день благоустроено девять его участков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородвидеоЕвгения Мирошкина
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