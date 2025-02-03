Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число москвичей, переселившихся в новое жилье по программе реновации, достигло 200 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температура в Москве в первой половине февраля вряд ли опустится ниже минус 10 градусов, сообщают синоптики.

Нашествия змей в Москве из-за теплой зимы не ожидается. Об этом заявили в департаменте природопользования.