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Новости

Новости

03 февраля, 22:15

Новости

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Собянин: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Новости часа: нейрохирургическую помощь в Москве оказывают в 14 больницах

Собянин: количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть

Новости часа: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Мэр Москвы: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

Новости часа: портал mos.ru запустил более 80 новых услуг для предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число москвичей, переселившихся в новое жилье по программе реновации, достигло 200 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температура в Москве в первой половине февраля вряд ли опустится ниже минус 10 градусов, сообщают синоптики.

Нашествия змей в Москве из-за теплой зимы не ожидается. Об этом заявили в департаменте природопользования.

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