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Новости

03 февраля, 18:00

Новости

Новости часа: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Новости часа: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Мэр Москвы: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

Новости часа: портал mos.ru запустил более 80 новых услуг для предпринимателей

Собянин назвал самые востребованные инструменты для бизнеса на портале mos.ru

Сергей Собянин: "Добрая елка" помогла исполнить более 1,7 тыс детских желаний

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Собянин сообщил о развитии Центрального транспортного узла

Собянин сообщил, что "Социальным навигатором" воспользовались почти 2 миллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заселение дома по программе реновации стартовало в Коптеве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по программе капремонта многоквартирных домов начались в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отбор юных участников седьмого сезона проекта "Музыка в метро" завершен, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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