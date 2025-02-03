Новости часа: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заселение дома по программе реновации стартовало в Коптеве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по программе капремонта многоквартирных домов начались в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отбор юных участников седьмого сезона проекта "Музыка в метро" завершен, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.