Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В рамках проекта "Добрая Елка" было исполнено более 1,5 тысячи детских желаний. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производитель онкопрепаратов получил статус резидента технопарка "Технополис "Москва", заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В столице за последние 15 лет было закуплено более 700 единиц пожарно-спасательной техники, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.