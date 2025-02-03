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Новости

03 февраля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

Новости часа: портал mos.ru запустил более 80 новых услуг для предпринимателей

Собянин назвал самые востребованные инструменты для бизнеса на портале mos.ru

Сергей Собянин: "Добрая елка" помогла исполнить более 1,7 тыс детских желаний

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Собянин сообщил о развитии Центрального транспортного узла

Собянин сообщил, что "Социальным навигатором" воспользовались почти 2 миллиона человек

Собянин сообщил о продолжении замены автобусных остановок в Москве

Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной завершения Сталинградской битвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В рамках проекта "Добрая Елка" было исполнено более 1,5 тысячи детских желаний. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производитель онкопрепаратов получил статус резидента технопарка "Технополис "Москва", заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В столице за последние 15 лет было закуплено более 700 единиц пожарно-спасательной техники, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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