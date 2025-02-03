03 февраля, 06:30Новости
Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок
В 2025 году в Москве продолжится обновление автобусных павильонов. Как сообщил Сергей Собянин, планируется установить почти полторы тысячи новых конструкций, которые будут выполнены из прочных и безопасных материалов.
Каркас павильонов будет изготовлен из алюминия и нержавеющей стали, скамейки – из негорючих материалов, а стекла сделают многослойными, не разлетающимися на осколки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.