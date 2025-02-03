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03 февраля, 06:30

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Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

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В 2025 году в Москве продолжится обновление автобусных павильонов. Как сообщил Сергей Собянин, планируется установить почти полторы тысячи новых конструкций, которые будут выполнены из прочных и безопасных материалов.

Каркас павильонов будет изготовлен из алюминия и нержавеющей стали, скамейки – из негорючих материалов, а стекла сделают многослойными, не разлетающимися на осколки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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