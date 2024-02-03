Московские учителя получили награду всероссийской премии "Будем жить!"

Столичные учителя получили награду всероссийской премии "Будем жить!". Ее вручает ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй" за вклад в борьбу с этим тяжелым заболеванием.

Педагогов поздравил Сергей Собянин. По словам мэра, благодаря их помощи маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями и отвлекаются от болезни. Сегодня наградили двух участников проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" – заведующего учебной частью в центре имени Дмитрия Рогачева Павла Котлерова и координатора программ дополнительного образования проекта Кристину Дригу.

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