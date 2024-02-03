Новости часа: Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Строительство эстакады-съезда на Каширское шоссе ведется в рамках шестого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), на объекте завершены монолитные работы, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Водители столичных автобусов прошли почти 6 миллионов осмотров с помощью аппаратов телемедицины в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

