03 февраля, 00:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Строительство эстакады-съезда на Каширское шоссе ведется в рамках шестого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), на объекте завершены монолитные работы, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Водители столичных автобусов прошли почти 6 миллионов осмотров с помощью аппаратов телемедицины в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".