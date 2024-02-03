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03 февраля, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Новости часа: Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Новости часа: Москва помогла промышленникам купить 700 единиц оборудования в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Строительство эстакады-съезда на Каширское шоссе ведется в рамках шестого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), на объекте завершены монолитные работы, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Водители столичных автобусов прошли почти 6 миллионов осмотров с помощью аппаратов телемедицины в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

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