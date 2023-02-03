Собянин: за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

В ТиНАО будет больше пространства для активного образа жизни, там построят много новых спортивных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Также он напомнил, что за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов.

Еще мэр столицы сообщил о работе лыжной трассы в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговом центре в Троицке, а также о ледовом центре "Снегирь Арена" в Марушкинском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.