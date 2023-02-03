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Спорт

Собянин: за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Собянин: за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

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В ТиНАО будет больше пространства для активного образа жизни, там построят много новых спортивных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Также он напомнил, что за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов.

Еще мэр столицы сообщил о работе лыжной трассы в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговом центре в Троицке, а также о ледовом центре "Снегирь Арена" в Марушкинском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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