Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат к осени текущего года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские военные впервые в ходе СВО уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Пожар в ресторане в Одинцовском округе локализовали почти на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в РИА Новости.