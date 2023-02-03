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Политика

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Собянин сообщил о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин: реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится в 2023 году

Новости часа: две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве

Собянин: детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта

Собянин рассказал о развитии службы онкологической помощи в Москве

Новости часа: в РФ зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен"

Сумма льготных кредитов инвесторам и промышленным предприятиям превысила 214 млрд руб

Собянин: новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат к осени текущего года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские военные впервые в ходе СВО уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Пожар в ресторане в Одинцовском округе локализовали почти на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в РИА Новости.

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