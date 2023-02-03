Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат уже в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Известно, что на данный момент идет основной период строительства, готовность объекта составляет 60%. Эффект от открытия развязки почувствуют миллионы автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, которые ездят по юго-восточному участку автомагистрали. Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК и разгрузит данные трассы.

Как изменится схема движения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.