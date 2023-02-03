Новости часа: две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сумма сделок по импортозамещению в России с весны достигла почти 40 миллиардов рублей. Об этом заявил Минпромторг.

Около 60 остановок наземного транспорта сделали в Москве в 2022 году. О количестве построек рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.