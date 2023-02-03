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Экономика

Новости часа: две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве

Новости часа: две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве

Собянин: детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта

Собянин рассказал о развитии службы онкологической помощи в Москве

Новости часа: в РФ зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен"

Сумма льготных кредитов инвесторам и промышленным предприятиям превысила 214 млрд руб

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Новости часа: ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки в ДНР

Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сумма сделок по импортозамещению в России с весны достигла почти 40 миллиардов рублей. Об этом заявил Минпромторг.

Около 60 остановок наземного транспорта сделали в Москве в 2022 году. О количестве построек рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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