Собянин рассказал о развитии службы онкологической помощи в Москве

В Москве готовят к открытию новые центры лучевой терапии и онкологические корпуса. Это часть программы обновления онкологической службы. О том, как она проходит и что еще появится в Москве в ближайшее время рассказал Сергей Собянин.

Программу начали в 2019 году. За это время выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65%. Число госпитализаций выросло втрое, до 380 тысяч в 2022 году. А смертность в течение первого полугодия после постановки диагноза уменьшилась вдвое, теперь она составляет чуть больше 13%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.