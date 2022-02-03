Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Москва стала лучшим мегаполисом мира по уровню качества жизни и развития городской инфраструктуры. К такому выводу пришли эксперты ООН, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Столице нет равных в таких областях, как доступность медицины и протяженность транспортных сетей. Также по комплексной оценке Москва вошла в топ-3 мировых мегаполисов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто. Что касается качества жизни, помимо Москвы, лучшими стали все тот же Сингапур и Гонконг.

Собянин подчеркнул, что, хотя рейтингов сейчас очень много, мнение ООН-Хабитат важно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.